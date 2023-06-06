Важное 06 июня 2023, 16:02 От фабрики мороженого до встречи с жирафом. Главы Подмосковья и Росприроднадзора исполнят мечты детей Главы Подмосковья и Росприроднадзора исполнят мечты детей благодаря «Шару желаний» Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на экофестивале в Люберцах

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Экологический фестиваль Подмосковья собрал свыше 500 участников — площадкой для него стал берег Кореневского карьера. Благотворительная акция «Шар желаний» была частью программы — губернатор Андрей Воробьев и глава Росприроднадзора Светлана Радионова вытянули из шара по три записки детей, чтобы затем исполнить их мечты.

Такая акция — марафон добрых дел для детей от шести до 17 лет. Это проект Росприроднадзора «Экология — дело каждого».

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Благодаря благотворительной инициативе дети могли рассказать о мечтах, а участники акции — исполнить их. Записки принимали с марта по июнь из всех регионов России. Условие участия простое: изготовить макет земного шара из природных материалов или вторсырья.

Губернатор Подмосковья поблагодарил руководителя Росприроднадзора Светлану Радионову за большую проделанную работу, ведь фестиваль привлекает все больше юных участников.

Мы все неравнодушны к вопросам экологии, и я надеюсь, что наше Подмосковье благодаря таким детям будет с каждым годом все более зеленым. Мы хотим, чтобы воздух был чистым, вода прозрачной и все вокруг радовало.

Губернатору предстоит осуществить мечты детей из Нижнего Новгорода, Красноярского края и Раменского городского округа Подмосковья.

Среди них семилетняя Василиса Маковейчук, мечтающая посетить фабрику мороженого, и Василина Сатюкова — девочка попросила побывать на занятии у российского тренера по лыжным гонкам Юрия Бородавко. Третий ребенок — восьмилетний Матвей Исмагилов, который хотел бы получить в подарок теплицу для выращивания дынь и арбузов.

Светлане Радионовой выпали записки от детей из Москвы и Донецка. Десятилетняя Милана Мусина мечтает обучиться в школе «Останкино», семилетний Максим Бейдик — увидеть слона и жирафа в зоопарке, а 11-летний Ярослав Сапрыкин — попасть на финал Кубка России по футболу.

Мы получили сотни писем от детей из разных уголков России, которые мечтают жить на чистой планете, в окружении здоровой и щедрой природы. <...> Я искренне рада исполнить первые мечты марафона „Шар желаний“. Светлана Радионова

Экологический фестиваль в Подмосковье прошел уже в третий раз, тема — «Чистая вода и спорт». Главная идея — объединить активные занятия на свежем воздухе с экологическим просвещением.

«Изготовив макеты земли из природных материалов и вторсырья, дети показали, что хотят видеть чистые океаны, моря и озера, богатые леса и редкие растения, думают о том, как сохранить исчезающие виды животных», — отметила Радионова.

Вместе с тем участниками фестиваля в Люберцах стали призеры премии «Экология — дело каждого» прошлых лет. Для ребят провели дискуссии на экологические темы, лекции, мастер-классы, соревнования по волейболу, пляжному футболу, самбо, вейкборду и гребле на байдарках.

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