Главы округов Подмосковья обеспечат безопасность и удобство выборов в регионе

Глав округов в Подмосковье назначили ответственными за безопасность и удобство выборов в регионе. Губернатор Андрей Воробьев поручил им сосредоточиться на этом событии.

«В пятницу начинается трехдневный цикл голосования. Обращаю внимание, что главы территорий отвечают за подготовку, поддержку избирательных кампаний, безопасность и все, что связано с удобством жителей в эти три дня, должно быть максимально организовано», — сказал Андрей Воробьев на заседании с областным правительством.

Единый день голосования пройдет в России 19 сентября. При этом сделать выбор можно будет в течение трех дней. В единый день голосования будут избираться депутаты Госдумы VIII созыва. Дума избирается на следующие пять лет по смешанной избирательной системе. Это значит, что 225 депутатов избираются по партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам в один тур.

В Московской области можно будет проголосовать за депутатов Мособлдумы. Жители Москвы смогут проголосовать за депутатов Мосгордумы. Выбор будут делать жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского. Жители Щукина будут выбирать муниципальных депутатов.

Понять, из каких кандидатов предстоит выбирать, можно с помощью сервиса на сайте ЦИК РФ. По адресу «прописки» нужно найти свой избирательный участок, а затем получить информация о ближайших выборах и кандидатах.