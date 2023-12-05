Подмосковье 05 декабря 2023, 22:18 Главы крупнейших предприятий Подольска получили благодарности от Мининвеста Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Лидеры крупнейших предприятий Подольска получили благодарственные письма. Их вручили представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области за значительный вклад в развитие научно-технической и инновационной деятельности региона.

Руководитель Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста Наталья Зиновьева была отмечена за свои достижения в области биотехнологий. Она является ученым-биотехнологом, академиком РАН, доктором биологических наук и лауреатом Государственной премии РФ для молодых ученых в области науки и техники.

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Кроме того, Мининвест отметил заслуги руководителя «ОКБ ГИДРОПРЕСС» Виктора Джангобегова в развитии производства реакторных установок для АЭС различного назначения. Под его руководством предприятие успешно осуществляет комплекс работ по созданию инновационных реакторных установок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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