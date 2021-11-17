Главврач Воскресенской больницы рассказал, как его организм отреагировал на вакцину от COVID

Четвертая волна коронавируса в России стала самой экстремальной. По количеству зараженных на прошлой неделе был поставлен антирекорд в три тысячи человек. Но самое страшное, во время предыдущих волн не было такого числа тяжело больных пациентов.

Об этом «360» рассказал главврач Воскресенской больницы Юрий Райхман.

«На сегодня в инфекционном отделении на девяти аппаратах ИВЛ находятся 14 пациентов. Мы вынуждены были собрать из общих отделений хирургии, урологии и обычных реанимаций аппараты и аппараты их в реанимацию инфекционного отделения. В день мы заказываем около 100 баллонов с кислородом. Для сравнения, в доковидное время у нас уходило 20 баллонов в неделю», — подчеркнул Райхман.

Он рассказал, что в мае этого года был в Израиле. Для того, чтобы выйти из карантина, ему пришлось сдавать кровь на наличие антител. Причем в лаборатории никто не интересовался названием вакцины и местом прививки.

«Мой результат в пять раз превысил референтное значение. В этот же день я покинул карантин. Вот вам действие вакцины», — подчеркнул эксперт.

Райхман обратился к противникам вакцинации. Всем сомневающимся в необходимости делать прививку он предложил «сходить на экскурсию» в инфекционное отделение больницы, где лежат пациенты с COVID-19.

По данным министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, за минувшую неделю в регионе на 8% сократилась ежедневная выявляемость ковида, на 12% — госпитализация населения. Судя по всему, ситуация в Подмосковье стабилизировалась.