Главврач рассказал, какие услуги оказывает пациенткам Щелковский перинатальный центр

Специалисты Щелковского перинатального центра оказывают широкий круг услуг своим пациенткам. В его состав входит стационар и клинико-диагностический центр, поэтому здесь женщины не только рождают, но также наблюдаются до, вовремя и после беременности. Об этом в интервью «360» рассказал главврач центра Андрей Пастарнак.

Стационар

Пациенты попадают в приемное отделение Щелковского перинатального центра либо по каналу скорой помощи, либо обращаясь туда заранее лично.

«Попадая в приемное отделение, они осматриваются бригадой врачей, выполняются необходимые исследования: ультразвук, кардиомониторирование. Если пациентка в родах, она поднимается в родильный блок. У нас все боксы родильные индивидуальные. Бригада оказывает помощь пациентке в этом боксе на протяжении всего периода родов», — рассказал Пастарнак.

Он отметил, что в центре внедрили принцип «золотого часа», когда ребенка сразу после рождения выкладывают на грудь мамы. В течение часа медики не трогают ребенка. Он должен начать контактировать с мамой, взять у нее грудь.

«После уже этого „золотого часа“ выполняются все манипуляции, процедуры: взвешивание, измерение. Это очень важно для успешного процесса адаптации новорожденного», — добавил главврач.

Дальше женщину переводят в послеродовое отделение. Палаты рассчитаны на совместное пребывание мамы и ребенка. Центр поддерживает грудное вскармливание.

Если роды прошли без осложнений, то маму с ребенком выписывают через двое суток.

«Мы пропагандируем и используем раннюю выписку. Если это кесарево сечение, то пациентка выписывается на четвертые сутки», — объяснил Пастарнак.

Источник фото: телеканал «360»

Клинико-диагностическое отделение

В состав клинико-диагностического отделения входит женская консультация, отделение лучевой диагностики. Ежегодно в консультацию туда на учет встает до двух тысяч беременных. В отделение трудится 12 врачей-гинекологов.

«У нас есть кабинет невынашивания беременных и кабинет репродуктолога, где пациент до беременности наблюдается у специалистов, если у них есть проблемы с тем, что они не могут забеременеть. Мы с такой категорией тоже работаем, проводим программу подготовки к беременности», — добавил главврач.

Если это необходимо, то семью отправляют на высокотехнологичную помощь — экстракорпоральное оплодотворение. Также работают узкие специалисты, которые помогают в консультировании, диагностике, выявлении у пациенток различных экстрагенетальных патологий.

«В клинико-диагностическом отдалении в состав входит отделение лучевой диагностики. Мы выполняем такие исследования, как КМРТ-диагностика, рентгенография, маммография, отделение катамнестического наблюдения для детей, перенесших критическое состояние. Это как правило, недоношенные», — рассказал собеседник «360».

По его словам, даже при стабилизации состоянии и выписки, ребенок буде наблюдаться в отделении катамнеза до семи лет.