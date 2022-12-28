Подмосковье 28 декабря 2022, 08:10 Главврач перинатального центра Наро-Фоминска получил грамоту президента России

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Главного врача Наро-Фоминского перинатального центра Людмилу Кещан поблагодарили за профессионализм и верность долгу. Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ вручил ей грамоту президента России.

Поводом для награды послужили высокие профессиональные результаты, а также работа врача в период пандемии.

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«Оценка президентом Российской Федерации твоего труда — это, наверное, высшая награда, которая может быть. <…> И я прекрасно понимаю, что это оценка не моего труда, а оценка всего коллектива», — сказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещан.

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Наро-Фоминский перинатальный центр известен не только в области, но и по всей стране. Здесь за пять лет работы появились на свет 28 тысяч детей.

«Уже третий год подряд мы занимаем первое место на выставке „Лига здоровья нации“. Первый раз мы вышли с программой „Альтернатива больничной койке“ и заняли первое место в России, второй раз мы вышли со службой заботы о пациентах и также заняли первое место. И [в этом году] мы заняли первое место с проектом „Бейби служба“», — рассказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещан.

Главврач отметила, что награда станет стимулом для дальнейшего развития и работы коллектива медцентра.

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