facebook_pixel
    12 августа 2022, 13:20

    Главврач Реутова рассказал об идентичности ревакцинации «Спутником V» и «Спутником Лайт»

    Александра Перепечаева

    Главный врачи Центральной городской клинической больницы Реутова Александр Алексеев напомнил жителям Подмосковья, что пройти ревакцинацию от коронавируса можно первым компонентом «СпутникомV».

    Главврач Реутова рассказал об идентичности ревакцинации «Спутником V» и «Спутником Лайт»

    «От COVID-19 теперь ревакцинируют не „Спутником Лайт“, а „Спутником V“. Первый компонент „Спутника V“ абсолютно идентичен вакцине „Спутник Лайт“, поэтому его можно использовать для ревакцинации. Разницы между иммунным ответом на ревакцинацию у этих препаратов нет», — рассказал он.

    В Реутове работают четыре пункта вакцинации. Они находятся в городских поликлиниках № 1 и № 2, а также в торговых центрах «Экватор» и «Реутов Парк».

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в Красногорске детского госпиталя. Это важный объект здравоохранения для всей России.