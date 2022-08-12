Главврач Реутова рассказал об идентичности ревакцинации «Спутником V» и «Спутником Лайт»

Главный врачи Центральной городской клинической больницы Реутова Александр Алексеев напомнил жителям Подмосковья, что пройти ревакцинацию от коронавируса можно первым компонентом «СпутникомV».

«От COVID-19 теперь ревакцинируют не „Спутником Лайт“, а „Спутником V“. Первый компонент „Спутника V“ абсолютно идентичен вакцине „Спутник Лайт“, поэтому его можно использовать для ревакцинации. Разницы между иммунным ответом на ревакцинацию у этих препаратов нет», — рассказал он.

В Реутове работают четыре пункта вакцинации. Они находятся в городских поликлиниках № 1 и № 2, а также в торговых центрах «Экватор» и «Реутов Парк».

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