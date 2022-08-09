Главврач из Подольска получил грамоту от президента России

Почетную грамоту президента Российской Федерации вручили главному врачу кожно-венерологического диспансера в Подольске Наталье Ельцовой. Награду передал глава городского округа Дмитрий Жариков.

Отмечается, что Наталья Ельцова внесла большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, проявила самоотверженность и высокий профессионализм при исполнении врачебного долга.

«При непосредственном участии Натальи Владимировны в лаборатории были организованы исследования биоматериала на COVID-19 методом ПЦР. С апреля 2020 года выполнено более 230 тысяч исследований», — сообщил Дмитрий Жариков.

Пройдя врачебную практику на базе Подольского окружного военного госпиталя, Наталья Ельцова пришла работать в Подольский кожно-венерологический диспансер врачом- дерматовенерологом в 2000 году. В мае 2017 года была назначена главным врачом этого медицинского учреждения, которое сегодня является одним из крупнейших в Московской области.

Глава городского округа поздравил землячку с заслуженной наградой и отметил, что она дарит людям самое ценное — здоровье.