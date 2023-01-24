Подмосковье 24 января 2023, 15:49 Главврач больницы в Шаховской привлек на работу специалистов со всей страны и из-за рубежа

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Валерия Шапочкина назначили главным врачом Шаховской больницы в июне 2022 года. За это время он привлек к работе специалистов со всей страны и за ее пределами.

В больнице в Шаховской работают врачи из Сирии, Осетии, Башкортостана и Краснодара. За время работы в качестве главврача Валерий Шапочкин также смог добиться установки новых маммографов, спирографов, ЛОР-комбайнов, аппаратов УЗИ и ЭКГ и другого современного оборудования.

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«Специалисты, хотя бы в единичном экземпляре на все аппараты имеются, но этого недостаточно, необходимо два специалиста на каждый аппарат, и мы усиленно работаем в этом направлении», — отметил главврач.

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В настоящий момент ведутся переговоры с врачом УЗИ из Краснодара и терапевтом из Сирии. Главврач также подчеркнул, что в течение нескольких лет больница будет укомплектована всем необходимым и примет современный вид.

В конце 2022 года три специалиста Шаховской ЦРБ получили звания «Лучший врач Подмосковья» с выплатой премии в размере 180 тысяч рублей.

Валерий Шапочкин окончил Башкирский государственный медицинский университет по направлению «Педиатрия» в 1993 году. До 1999 года врач работал в городских поликлиниках. С 2007 года он находился на руководящих должностях в Башкирии, где добился больших успехов в оказании медицинской помощи и получил первый в России сертификат качества районной больницы.

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