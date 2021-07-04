Главу Коломны Дениса Лебедева похоронили на Новом Городищенском кладбище. В последний путь его проводили не только родные и близкие, но и жители города.

Гроб с телом Дениса Лебедева под «Прощание славянки», исполненное военным оркестром, пронесли от местного храма к воротам кладбища. Его сопровождала рота почетного караула.

Проститься с главой округа пришли сотни людей. Коломенцы принесли к могиле Лебедева цветы и венки. Люди выстроились в очередь, чтобы попрощаться с главой округа.

Денис Лебедев родился в Коломне 17 октября 1974 года. Он с отличием окончил Коломенский педагогический институт, в котором выбрал профессию учителя истории и социально-гуманитарных дисциплин. После этого также с отличием окончил Московский государственный открытый университет, получив юридическое образование.

В 2011 году Лебедева избрали депутатом Московской областной думы, где он занимал пост замглавы комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике. Он входил в рабочую группу по законодательству в сфере негосударственной охранной деятельности при комитете Госдумы по безопасности.

Лебедев возглавлял Коломну с 2016 года. Он был награжден знаком губернатора «За вклад в развитие Московской области».

Главу округа обнаружили мертвым 2 июля в его собственной квартире. Следователи считают предварительной версией гибели Лебедева суицид, в связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».