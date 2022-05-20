Главу Химок поблагодарили за акцию «Бессмертный полк»

Очередной прием населения провел глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Встреча началась не с проблем и просьб, а с благодарности. Татьяна Булатикова поблагодарила главу за прекрасную организацию акции «Бессмертный полк»

«Я осталась под впечатлением. Шла с фотографией папы и мамы и видела вас. Да, с вашим дедом», — рассказал женщина.

После благодарности Татьяна Булатикова рассказала о проблемах, которые хотела бы решить. Женщина живет на последнем этаже в многоквартирном доме по улице Лавочкина. И каждый год то талая вода, то дождь капает с потолка. Над квартирой износилась подкарнизная плита.

Второй вопрос касался ремонта кухни. Татьяне Булатиковой нужен маляр, звонить по объявлению она побоялась, так как у нее был неудачный опыт с мастером без рекомендаций.

«Раз протечка произошла по вине управляющей компании, она составит акт, дефектную ведомость и посчитает смету по этой ведомости. И эту сумму вам выплатит», — пообещал Татьяне Дмитрий Волошин. Он обещал также помочь ей с ремонтом помещения и поиском маляра.

Вторая жительница обратилась к главе округа по земельному вопросу. Проблема была услышана и принята лично главой городского округа на контроль. Некоторые пункты решались сразу на месте, а некоторые требуют времени на дополнительную проработку.