Главред газеты из Жуковского получила премию «Золотое перо России» за книгу о Чеченской войне

Главный редактор газеты «Боевое братство» Виктория Радишевская из Жуковского получила главную журналистскую награду страны — «Золотое перо России». Она удостоилась награды за книгу «Память сильнее времени». Премию ей вручила министр по информполитике Подмосковья Анастасия Звягина

Книгу Радишевской отметили в номинации «Золотая полка российской журналистики».

«Виктория Анатольевна, я с большим удовольствием вручаю эту премию. Ваша книга очень трогательная, она о Чеченской войне, о солдатах, которые на ней пали. Для меня вдвойне приятно, что вы живете в Подмосковье, работали в муниципальной газете „Жуковские вести“, пишите всю жизнь о Московской области», — сказала Звягина.

Виктория Радишевская — редактор газеты «Боевое братство». Ранее в издании «Жуковские вести» она создала Школу юных журналистов, где школьники получают необходимую базу для поступления в МГУ и МГИМО. Благодаря работе Радишевской, установили имена 135 погибших в Чечне воинов, похороненных на Богородском кладбище. 86 из них уже перезахоронили.

«Очень большой коллектив работал над этой книгой. Она не могла бы появится на свет, если бы не организация „Боевое братство“, которой руководит Борис Всеволодович Громов», — сказала Радишевская. Она поблагодарила Союз журналистов России за оценку работы над этим документально-историческим изданием.