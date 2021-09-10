Главное отделение почты в Чехове открылось после ремонта. Теперь здесь есть комфортные места для ожидания и уютная мебель.

Главпочтамт в Чехове переехал в обновленное помещение в доме быта. Изменения отделения почты произошли не только внутри, но и снаружи. В офисе установили систему электронных очередей.

Отделение обслуживает более 25 тысяч жителей округа. Теперь оплачивать услуги и отправлять посылки они будут в комфортном и ускоренном режиме.

«Проинспектировали, проверили качество работ, пообщались с сотрудниками „Почты России“. Безусловно, те перемены, которые наступили в их работе, в тех условиях, в которых они трудятся, они восприняли положительно. Ремонтные работы выполнены качественно», — рассказал глава Чехова Григорий Артамонов.

За год в Чехове полностью обновились 13 муниципальных почтовых отделений. В основном они располагаются на территории сельской местности.