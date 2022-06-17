Главой Центральной пригородной пассажирской компании станет Иван Конев

Совет директоров АО «Центральная ППК» принял решение назначить генеральным директором Ивана Конева. Он вступит в должность 18 июня.

Иван Конев с 2018 года занимал должность исполнительного директора компании. Он участвовал в реализации программ по обновлению подвижного состава, модернизации канала продаж, ремонту и реконструкций станций.

«В новой должности я буду придерживаться проверенного эффективного курса, по которому двигалась компания на протяжении многих лет. Мы продолжим масштабные программы по обновлению подвижного состава, цифровизации и развитию пассажирских сервисов», — поделился Конев.

Бывший глава компании Максим Дьяконов перешел на другую работу. Во время его руководства собственный парк поездов ЦППК составил 41%, компания стала перевозчиком МЦД-1 и МЦД-2, обновила системы продаж и начала программу цифровизации.