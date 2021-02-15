Главой Павловского Посада избрали Дениса Семенова

В Павловском Посаде на заседании Совета депутатов выбрали главу городского округа. Им стал Денис Семенов.

Денис Олегович Семенов родился 24 октября 1987 года в Электрогорске. Окончил Институт менеджмента, экономики и инноваций по специальности «Государственное и муниципальное управление». Сейчас он продолжает обучение в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

В 2016 году Денис Семенов был избран главой городского округа Электрогорск, на этой должности работал до декабря 2020 года. С 3 декабря 2020-го был исполняющим полномочия главы городского округа Павловский Посад.

Денис Семенов награжден почетным знаком Мособлдумы «За труды», благодарственными письмами губернатора Московской области, является победителем всероссийского конкурса «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства в бизнесе», лауреат премии губернатора «Наше Подмосковье».