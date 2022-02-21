Главой Мытищ стала Юлия Купецкая

Юлия Купецкая будет временно исполнять полномочия главы городского округа Мытищи. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Что касается кадровых решений, я хочу представить Юлию Олеговну Купецкую. Мы все ее знаем по работе в Серпухове. Юлия, вы эффективно вместе с командой (а в этом залог, как мы знаем) работали в Серпухове», — сказал Воробьев.

Он выразил надежду, что возглавивший городской округ Серпухов Сергей Никитенко достойно продолжит работу и также будет уделять внимание проблемам и жителям Серпухова.

«У вас сегодня большой городской округ [Мытищи]. Я очень надеюсь, что все ваши профессиональные и человеческие качества вы сможете реализовать в очень важном для нас муниципалитете», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что для Подмосковья каждая территория важна, каждая имеет свои особенности, свои сложности.

«Мытищи прилегают к Москве — там активный рост населения идет», — отметил глава региона.

Он заявил, что рассчитывает на успешную деятельность Купецкой в Мытищах.