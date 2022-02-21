Главой Мытищ стала Юлия Купецкая
Воробьев представил новую главу Мытищ Юлию Купецкую
Юлия Купецкая будет временно исполнять полномочия главы городского округа Мытищи. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Что касается кадровых решений, я хочу представить Юлию Олеговну Купецкую. Мы все ее знаем по работе в Серпухове. Юлия, вы эффективно вместе с командой (а в этом залог, как мы знаем) работали в Серпухове», — сказал Воробьев.
Он выразил надежду, что возглавивший городской округ Серпухов Сергей Никитенко достойно продолжит работу и также будет уделять внимание проблемам и жителям Серпухова.
«У вас сегодня большой городской округ [Мытищи]. Я очень надеюсь, что все ваши профессиональные и человеческие качества вы сможете реализовать в очень важном для нас муниципалитете», — добавил губернатор.
Он подчеркнул, что для Подмосковья каждая территория важна, каждая имеет свои особенности, свои сложности.
«Мытищи прилегают к Москве — там активный рост населения идет», — отметил глава региона.
Он заявил, что рассчитывает на успешную деятельность Купецкой в Мытищах.