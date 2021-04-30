facebook_pixel
    30 апреля 2021, 15:37

    Главой Ленинского округа стал Дмитрий Абаренов. Он рассказал, каких перемен ждать жителям

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    Главой Ленинского городского округа избрали Дмитрия Абаренова. Инаугурация состоялась во Дворце культуры «Видное». Больше месяца новый руководитель исполнял обязанности главы муниципалитета и за это время успел провести немало встреч с жителями.

    Главой Ленинского округа стал Дмитрий Абаренов. Он рассказал, каких перемен ждать жителям | Изображение 1Источник фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

    Новый глава представил отчет о развитии Ленинского округа. Одна из основных задач, которую предстоит решить, коснется обманутых дольщиков.

    В этом году ключи от квартир получат свыше трех тысяч дольщиков

    Дмитрий Абаренов.

    Глава рассказал, что в начале этого года в эксплуатацию ввели пять корпусов жилого комплекса «Булатниково», корпус №20 в ЖК «Южное Видное», корпус №1 в ЖК «Новое Булатниково».

    Не останутся без внимания и социальные объекты. За два года планируют построить десять школ и столько же детских садов.

    Главой Ленинского округа стал Дмитрий Абаренов. Он рассказал, каких перемен ждать жителям | Изображение 2Источник фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

    Ранее Дмитрий Абаренов более двух лет занимал должность главы Можайского городского округа.

    «Мы с Дмитрием Александровичем работаем давно. И у него есть четкое понимание выполнения задач, которое он показал в Можайске», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

    Особый акцент сделают и на развитии лесопарковой зоны. В ближайшие годы появится парк в микрорайоне Купеленка, а также благоустроят территорию за стадионом «Металлург».

    Глава займется и дорожно-транспортной инфраструктурой. В планах — реконструкция Володарского и Каширского шоссе, капитальный ремонт более 50 дорог.