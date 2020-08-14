Главой Красноармейского округа избрали Александра Федорова

В городском округе Красноармейск состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципалитета избрали Александра Федорова. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

Александр Федоров родился в Красноармейске в 1979 году. Окончил Московский Университет МВД и Академию управления МВД, защитил магистерскую диссертацию в Финансовом университете при правительстве РФ.

С апреля 2019 года Федоров занимал пост заместителя главы администрации Красноармейска по инвестиционной и градостроительной деятельности.

С мая 2020 года был назначен первым замглавы городского округа, а с 5 июня стал временно исполняющим полномочия главы Красноармейска.