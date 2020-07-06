Главой городского округа Щелково избрали Андрея Булгакова

В городском округе Щелково избрали нового главу. Им стал Андрей Булгаков. Ранее он был временно исполняющим полномочия главы муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

Совет депутатов округа Щелково 6 июля избрал нового главу муниципалитета. Выбор пал на временно исполняющего полномочия главы Андрея Булгакова.

Ранее Булгаков был главой городского округа Котельники. Должность он занимал с ноября 2018 года. До этого он работал заместителем главы муниципалитета и занимался вопросами социальной сферы.

Андрей Булгаков родился в 1979 году. Женат, имеет троих детей. В 2001 году окончил Государственный университет гуманитарных наук по квалификации «Историк». Позже, в 2011 году, получил диплом по квалификации «Социолог» ФГОУ ВПО Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.