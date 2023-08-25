Подмосковье 25 августа 2023, 15:38 Главой городского округа Кашира стал Михаил Шувалов Пресс-служба городского округа Кашира

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Депутаты Каширы избрали главой округа Михаила Шувалова. Заседание Совета состоялось 25 августа 2023 года.

По закону глава городского округа Кашира избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Народные избранники поддержали Михаила Шувалова.

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В Министерстве территориальной политики Московской области рассказали, что Михаил Шувалов родился в городе Кимры. Он прошел профессиональную переподготовку в Московской школе «Сколково» по программе для городских управленцев. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

Новый глава Каширы в разные годы занимал должности в Институте государства и права РАН, работал в федеральных структурах по профилю казначейства и правового обеспечения. Был советником министра имущественных отношений Московской области, а также председателем Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Химки. В 2019 году трудился на должности заместителя главы администрации городского округа Красногорск. С июля 2023 года временно исполнял полномочия главы Каширы.

Михаил Шувалов воспитывает двух дочерей и предпочитает активный образ жизни. Играет в хоккей. Ездил в зону СВО, где передал подмосковным защитникам бронированную машину, квадрокоптеры, рации, телевизионные прицелы, тепловизоры, аптечки и другое необходимое снаряжение.

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