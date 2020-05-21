    21 мая 2020, 18:41

    Главой городского округа Кашира стал Дмитрий Волков

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В городском округе Кашира состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на 5 лет избран Дмитрий Волков. Опыт работы Волкова в местном самоуправлении составляет более 13 лет, десять из них он работал в Ленинском округе. Последние 4 года Дмитрий Волков занимал там должность первого замглавы администрации.
    Главой городского округа Кашира стал Дмитрий Волков | Изображение 1

    Дмитрию Волкову 37 лет. Получив высшее образование, он работал в Видновском колледже, потом стал директором профессионального училища № 115 в Домодедове. В Ленинском городском округе занимался вопросами образования, здравоохранения, опеки и попечительства, работы с молодежью, культуры и спорта.

    В 2014 году был назначен начальником Управления образования Ленинского округа, а с апреля 2016-го занимал пост первого заместителя главы администрации. 27 апреля Волков приступил к выполнению обязанностей главы городского округа Кашира.

    «Трудиться на благо каширян — это задача, которую я ставлю перед собой сегодня. Жители должны чувствовать себя в родном городе комфортно и безопасно. Каширский край удивительно красив, и я хочу, чтобы каждый каширянин мог гордиться тем, что он живет в таком замечательном месте», — сказал Дмитрий Волков.