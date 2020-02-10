Главой городского округа Чехов стал Григорий Артамонов

Главой городского округа Чехов избрали Григория Артамонова. Его кандидатуру утвердили на заседании Совета депутатов. Новый глава округа избран на пять лет.

Источник фото: администрация г. о. Чехов

Напомним, что до этого Артамонов был назначен временно исполняющим обязанности главы г. о. Чехов 16 января 2020 года. За почти месяц был решен ряд проблем, были проведены встречи с жителями.

Григорий Артамонов — выпускник Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, с 2015 по 2016 год занимал должность советника губернатора Краснодарского края. С октября 2016-го по август 2017-го занимал должность помощника управляющего делами президента России. В 2019 году Артамонов занимал должность замглавы Сочи. С ноября 2019 по январь 2020-го замещал заместителя главы администрации городского округа Химки Московской области по промышленности и инвестиционной политике.

К своим обязанностям в новом статусе Григорий Артамонов должен приступить не позднее 14 февраля.