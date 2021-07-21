Главой Дзержинского избрали Сергея Будкина

В Дзержинском состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципалитета избрали Сергея Будкина.

В апреле 2021 года Будкин занял пост исполняющего обязанности главы городского округа Дзержинский. До ноября 2019-го он был заместителем губернатора Сахалинской области, курировал внутреннюю политику, СМИ, взаимодействовал с силовиками.

Сергей Александрович Будкин родился в Корсакове Сахалинской области в 1972 году. Окончил Голицынский военный институт пограничных войск РФ, позже — Академию ФСБ по специальности «Юриспруденция» и Московскую академию государственного и муниципального управления РАГС при президенте РФ по программе «Государственное и муниципальное управление».

В 2016–2019 годах занимал пост главного федерального инспектора по Сахалинской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе администрации президента Российской Федерации. В 2019-м был назначен заместителем губернатора Сахалинской области.