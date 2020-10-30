Главой Дубны избрали Сергея Куликова

Городской округ Дубна возглавил Сергей Куликов. Его кандидатуру избрали на заседании Совета депутатов муниципального образования. Об этом сообщила пресс-служба главного управления территориальной политики Московской области.

Ранее Дубну возглавлял Максим Данилов, 18 сентября он сложил полномочия по собственному желанию. Сергей Куликов был назначен временно исполняющим обязанности главы городского округа.

С 2009 года Сергей Куликов был депутатом Совета депутатов Дубны. Последние три года возглавлял Совет депутатов городского округа.

Конкурс на замещение должности главы начался 7 октября. В состав конкурсной комиссии вошли 10 человек: пять представителей городского округа Дубна, а также пять представителей правительства Подмосковья.