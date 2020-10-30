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    30 октября 2020, 18:39

    Главой Дубны избрали Сергея Куликова

    Анастасия Максимовских

    Городской округ Дубна возглавил Сергей Куликов. Его кандидатуру избрали на заседании Совета депутатов муниципального образования. Об этом сообщила пресс-служба главного управления территориальной политики Московской области.
    Главой Дубны избрали Сергея Куликова

    Ранее Дубну возглавлял Максим Данилов, 18 сентября он сложил полномочия по собственному желанию. Сергей Куликов был назначен временно исполняющим обязанности главы городского округа.

    С 2009 года Сергей Куликов был депутатом Совета депутатов Дубны. Последние три года возглавлял Совет депутатов городского округа.

    Конкурс на замещение должности главы начался 7 октября. В состав конкурсной комиссии вошли 10 человек: пять представителей городского округа Дубна, а также пять представителей правительства Подмосковья.