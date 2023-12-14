14 декабря 2023, 14:15
Главой городского округа Чехов стал Михаил Собакин
В городском округе Чехов избрали главу. Им стал Михаил Собакин. Решение приняли на заседании Совета депутатов, сообщили в Telegram-канале Министерства территориальной политики Московской области.
«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Чехов избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», — уточнили в ведомстве.
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Ранее Собакин был временно исполняющим полномочия главы городского округа Чехов.
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Чехов
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