Подмосковье 14 декабря 2023, 14:15 Главой городского округа Чехов стал Михаил Собакин Фото: Telegram-канал министерства территориальной политики Московской области / https://t.me/MinterMO

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В городском округе Чехов избрали главу. Им стал Михаил Собакин. Решение приняли на заседании Совета депутатов, сообщили в Telegram-канале Министерства территориальной политики Московской области.

«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Чехов избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», — уточнили в ведомстве.

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Ранее Собакин был временно исполняющим полномочия главы городского округа Чехов.

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