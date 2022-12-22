Подмосковье 22 декабря 2022, 17:58 «Главный запрос — на золотые головы». Воробьев — о перспективах импортозамещения в Подмосковье Губернатор Воробьев: Подмосковье делает акцент на колледжи, нужны золотые головы РИА «Новости»

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Импортозамещение в Московской области развивается в разных направлениях. И одним из главных запросов становится потребность в кадрах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

«Цена-качество [продукции] — все это технологии. Сейчас, пожалуй, главный запрос, на который обращаем внимание, хотя об этом не любят говорить — это наши золотые головы, ребята, которые выпускаются из колледжей», — рассказал глава Подмосковья.

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Отдельно он отметил рабочие профессии, в частности, сварщиков или операторов ЧПУ. Востребованы специалисты из сферы программирования, дизайна.

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«Делаем особый акцент на колледже. Если ты в нем учишься, у тебя должен быть наставник и ты должен понимать где твои способности могут пригодиться. Ты адаптируешься к тому, в чем будешь задействован, востребован, тебе будут платить деньги, ты нужен. В нашей жизни это очень важно», — пояснил Воробьев.

От кадрового вопроса губернатор перешел к реализации разных проектов про импортозамещению. Он обратил внимание на серьезный вызов в области производства генераторов разных мощностей. В этом направлении работа продолжается.

«Огромный проект реализуется в Коломне, в том числе и по генераторам, разным — большим и малым», — отметил губернатор.

Отметил Воробьев и проекты по логистике. В частности, работу специалистов из Орехова-Зуева.

«Если вы зайдете на современный склад, раньше там 90% было импортного оборудования, хотя в течение шести месяцев ребята из Орехово-Зуева спокойно это все реализовали на своих мощностях. И сегодня все, что нужно для логистики, можно приобретать у нас», — подчеркнул он.