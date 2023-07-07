Подмосковье 07 июля 2023, 16:38 Главный врач центральной больницы в Лобне поздравил пациентку со 100-летием

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Пациентка центральной городской больницы Лобни отпраздновала 100-летие. Главный врач учреждения поздравил Марию Ильиничну с юбилеем.

Сотрудники больницы обследовали именинницу и перед выпиской преподнесли Марии Ильиничне цветы и памятные подарки.

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«Вы принадлежите к тому героическому поколению, которое стойко пережило суровые испытания войны, достойно продолжило жить и работать на благо Отечества. Пусть ваши позитив и бодрость духа никогда не покидают вас», — сказал главный врач центральной городской больницы Лобни Павел Прокофьев.

Мария Ильинична уже отправилась домой, где ее ждут поздравления от родных.

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