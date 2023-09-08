Подмосковье 08 сентября 2023, 15:32 Главный врач роддома в Серпухове проголосовал на выборах с рабочего места Гореловский Валерий

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Одним из тех, кто дистанционно проголосовал на выборах в Подмосковье, стал главный врач Серпуховского родильного дома Сергей Пойманов. Он отдал свой гражданский долг, не отрываясь от работы.

«Я проголосовал дистанционно, потому что для меня это очень удобно. Сделал это, не выходя из рабочего кабинета», — говорит главврач.

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Он и своим сотрудникам посоветовал этот способ.

«Мы сегодня выбираем губернатора Подмосковья, и от того, кого мы выберем, будет зависеть дальнейшая наша жизнь и жизнь наших детей, внуков. Надеюсь, впереди будет много перемен в сфере здравоохранения, а в нашем городском округе появится большая многопрофильная больница», — поделился мнением Сергей Пойманов.

Уже 243 503 человека проголосовали с помощью ДЭГ в Подмосковье. Такие данные выдало информационно табло ЦИК России. Это 54,69% от общего числа зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.