Подмосковье 08 сентября 2023, 17:22 Главный врач областной больницы в Клину дистанционно проголосовал на выборах Данила Кирьянов

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Главный врач Клинской областной больницы Ольга Стебловская присоединилась к выборам в Подмосковье. Она проголосовала с помощью ДЭГ.

«Это очень удобно, быстро, наглядно и прозрачно. Предлагаю всем воспользоваться таким методом голосования», — поделилась Стебловская.

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Явка на выборах в Московской области к 15:00 составила 14,89% и 898 108 избирателей. Всего в очном формате проголосовали 620 090 человек.

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