08 сентября 2023, 17:22
Главный врач областной больницы в Клину дистанционно проголосовал на выборах
Главный врач Клинской областной больницы Ольга Стебловская присоединилась к выборам в Подмосковье. Она проголосовала с помощью ДЭГ.
«Это очень удобно, быстро, наглядно и прозрачно. Предлагаю всем воспользоваться таким методом голосования», — поделилась Стебловская.
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Явка на выборах в Московской области к 15:00 составила 14,89% и 898 108 избирателей. Всего в очном формате проголосовали 620 090 человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Клин
Единый день голосования
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Выборы в Подмосковье — 2023
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