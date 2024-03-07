07 марта 2024, 15:52
Главный врач Московского областного онкодиспансера поздравил с наступающим 8 Марта
Главный врач Московского областного онкологического диспансера поздравил сотрудниц больницы с 8 Марта. Мужская часть коллектива подготовила для женщин видеоролик с поздравлениями.
Владимир Асташов пожелал дамам всегда быть счастливыми, желанными и любимыми.
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«Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, теплом и заботой близких людей. Вы — наш тыл и поддержка», — сказал главный врач.
Женщины получили цветы, открытки и подарки от мужского коллектива диспансера.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Врачи
8 Марта
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