Подмосковье 21 февраля 2024, 00:05 Главный врач Коломенской больницы принял пациентов из села Непецино в местной поликлинике Источник фото: Владислав Соловьев

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Главный врач Коломенской больницы Олег Митин провел специальный выездной прием жителей села Непецино в местной поликлинике. Это медицинское учреждение также очень популярно и у пациентов из окрестных деревень.

По словам Митина, пациенты поблагодарили врачей, задали множество вопросов и выразили свои пожелания. Одним из них стало скорейшее открытие в Непецинской поликлинике кабинета аппаратной диагностики, однако пока в учреждении нет необходимой базы для подобных исследований.

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«Староста села Бакунино собрала определенные вопросы, связанные с функционированием детского отделения в поселке Радужный. Основная из ее жалоб — отсутствие указателя на вход в детское отделение. Мы восстановим, чтобы этого больше не происходило», — рассказал Митин.

Главный врач также провел совещание с руководством поликлиники и с персоналом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.