Подмосковье 30 июня 2023, 11:22 Главный внештатный травматолог Подмосковья назвал основные причины ушибов детей летом

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Во время летних каникул дети проводят много времени на улице. Ребята играют, катаются на роликах и велосипедах. Врачи отмечают, что больше всего травм они получают именно летом. Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал о профилактике детского травматизма в этот период.

«Главный совет для родителей — следите за детьми, страхуйте их, особенно когда они „штурмуют“ тренажеры на уличных спортивных площадках, горки, детские площадки и вообще находятся на высоте», — прокомментировал Григорьев.

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Врач отметил, если ребенок все-таки получил травму, следует оценить ее тяжесть. Иногда не стоит спешить вызывать скорую, достаточно обратиться в ближайший травмпункт. Он также посоветовал не кормить ребенка после травмы, так как зачастую приходится зашивать рану под наркозом. Перед этим нельзя есть пять часов.

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