Подмосковье 29 ноября 2023, 12:09 Главный внештатный нарколог Подмосковья назвал основные факторы риска заражения ВИЧ Фото: unsplash.com

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Главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что какие факторы могут привести к заражению ВИЧ. По его словам, это алкоголь, наркотики и неразборчивость в выборе партнера.

Холдин заявил, что алкоголь и наркотики вводят в неконтролируемое состояние, что приводит к необдуманным поступкам. В таком состоянии человек может получить незнакомого полового партнера или использовать общий шприц в случае употребления инъекционных наркотиков.

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Также Холдин напомнил, что ВИЧ — это не смертный приговор.

«Сегодня ВИЧ-инфицированный человек при обязательном приеме лекарств, отказе от приема алкоголя и наркотиков, а также при бережном отношении к своему здоровью может жить до преклонного возраста», — подытожил нарколог.

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