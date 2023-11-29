29 ноября 2023, 12:09
Главный внештатный нарколог Подмосковья назвал основные факторы риска заражения ВИЧ
Главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что какие факторы могут привести к заражению ВИЧ. По его словам, это алкоголь, наркотики и неразборчивость в выборе партнера.
Холдин заявил, что алкоголь и наркотики вводят в неконтролируемое состояние, что приводит к необдуманным поступкам. В таком состоянии человек может получить незнакомого полового партнера или использовать общий шприц в случае употребления инъекционных наркотиков.
Реклама
Также Холдин напомнил, что ВИЧ — это не смертный приговор.
«Сегодня ВИЧ-инфицированный человек при обязательном приеме лекарств, отказе от приема алкоголя и наркотиков, а также при бережном отношении к своему здоровью может жить до преклонного возраста», — подытожил нарколог.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Врачи
ВИЧ
Реклама
Реклама