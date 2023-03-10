Подмосковье 10 марта 2023, 16:50 Главный уролог Подмосковья провел уникальную операцию женщине с редким заболеванием в больнице Балашихи

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Главный уролог Подмосковья и член президиума российского общества урологов Рамис Фатихов выполнил уникальную операцию — лазерную трансуретральную уретероскопию и пиелолитотрипсию — 63-летней пациентке с редкой формой мочекаменной болезни. Хирургическое вмешательство провели в больнице в Балашихе.

Особенность заболевания в том, что крупный уратный камень не просматривался на рентгеновских снимках, только на компьютерной томографии. После любой физической нагрузки у женщины поднималась температура и появлялась кровь в моче.

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В итоге женщину экстренно положили в стационар. Врачи установили ей специальный дренаж, чтобы отвести воспаленную мочу с почки.

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«С помощью современного российского лазера и гибкого одноразового уретероскопа за 1,5 часа полностью разрушили камень внутри почки. Безопасно и без боли», — сообщил Фатихов.

По его словам, во время операции пациентка была в сознании. Уже через три дня ее выписали.

Суть современного метода заключается в том, чтобы дойти до камня по естественным мочевым путям пациента, не сделав ни одного разреза, используя мочеточник, калибр мочеточника, миниатюрный инструмент с видеокамерой на кончике.

Рамис Фатихов является заместителем главного врача по хирургической помощи в ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ», а с июля 2022 года занимает пост главного внештатного уролога Московской области.

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