Подмосковье 06 марта 2023, 15:15 Главный уролог Подмосковья провел уникальную операцию в больнице в Балашихе

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Главный уролог Московской области и член президиума российского общества урологов Рамис Фатихов выполнил в Балашихе уникальную операцию. Он провел лазерную эндоскопическую реконструкцию уретры у мужчины со склерозом шейки мочевого пузыря.

Ранее пациент перенес две операции на предстательной железе. Позднее у него возникло осложнение из-за сужения мочеиспускательного канала и образования рубцевой ткани. Ее необходимо удалять, иначе есть риски, что болезнь начнет прогрессировать.

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«В Балашихинской областной больнице мы провели выездной мастер-класс. Выполнили уникальную операцию мужчине с тяжелой патологией с помощью современного российского лазера, который позволил уже во время операции спрогнозировать, что у пациента будет хороший результат», — сообщил Фатихов.

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Уже через два дня пациента выписали и отправили домой. Заведующий урологическим отделением Балашихинской областной больницы Александр Любимов понадеялся, что подобные операции будут проводить в медучреждении в будущем.

Фатихов заявил, что современные технологии позволяют проводить сложные операции без разрезов и проколов — с помощью лазеров.

«Сегодня мы поняли, что миниатюрные инструменты позволяют без каких-либо нарушений целостности организма избавлять человека от тяжелейших проблем, которые мучали его годами», — добавил Фатихов.

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