Подмосковье 10 сентября 2023, 09:11 Главный тренер мужской сборной России по баскетболу 3×3 Владимир Агабабьян проголосовал в Химках Валентина Максимова

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Главный тренер мужской сборной России по баскетболу 3×3 и заслуженный тренер России Владимир Агабабьян поучаствовал в голосовании на выборах в Московской области. Он пришел на избирательный участок в лицее № 21 в микрорайоне Сходня в Химках.

«Так как мы являемся спортсменами довольно высокого уровня, в любом случае мы выступаем в ролевой модели для будущего поколения. Своим примером пытаемся привить правильную гражданскую позицию — на выборах надо голосовать. Каждый голос важен», — заявил Агабабьян.

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Владимир пришел на выборы после тренировки. Меньше чем через неделю его команда будет выступать в Челябинске на Кубке России по баскетболу 3×3.

В Подмосковье работают 3983 избирательных участка, из них 3928 — постоянных и 43 — временных. За первые два дня выборов явка составила 2 420 501 человек (43,33%) на участках для голосования и 358 683 (80,56%) избирателей проголосовали через ДЭГ.

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