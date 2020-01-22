Главный свод храма Вооруженных сил освятили в Кубинке

Сегодня освятили подкупольную часть главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот» (храм Победы). Его открытие намечено на май 2020 года. Ход строительства проверил министр обороны России Сергей Шойгу, он же и открыл последнее заседание художественного совета храма.

«Сегодня мы освятили главный свод храма — это образ Спаса Нерукотворного. Этот свод — 17 метров, там изображен лик Христа. Это самый большой лик Христа в мире. Его сделали еще летом, но смонтировали тогда, когда до храма еще стройка не дошла. Не было еще бетона, но многие мозаики уже набирались. И только так можно построить такой храм с высокохудожественными произведениями искусства», — отметил главный архитектор и автор проекта храма Вооруженных сил Дмитрий Смирнов.

Чтобы собрать мозаику, которая украшает главный свод храма, мастера потратили около четырех месяцев. Площадь рисунка составляет 300 квадратных метров. На создание панно ушло несколько сот килограммов сусального золота.

Источник фото: телеканал «360»

Вся мозаика укладывалась вручную, как и тысячу лет назад. Чтобы собрать миллионы деталей, были приглашены художники со всей России и даже из Сербии.

Храм удалось построить в рекордные сроки. На возведение святыни потребовалось всего около трех месяцев. Ускорить строительство помогли современные технологии.

Источник фото: телеканал «360»

«Я, честно говоря, не верил в такие сроки, тем более реализация таких высокохудожественных проектов, но оказалось, что это реально. Очень много моментов было запроектировано на компьютере. Каждый элемент, вплоть до ручки дверной, был запроектирован. Дальше уже системно распределялось на предприятия, где станки с цифровой обработкой все вырезали», — отметил архитектор.

Источник фото: телеканал «360»

В храме Победы уникально все. Например, крестильня полностью выполнена из фарфора — такого нет нигде в мире.

«Это единственная в мире крестильня, у которой и свод, и сама купель, и все стены, и иконы — все выполнено в керамике, фарфоре. Все элементы проходили порядка пяти-семи обжигов. Результат нам понравился. Конечно, есть еще какие-то доработки, которые мы будем еще довносить, но в целом сейчас предсдача проекта осуществлена и прошла успешно», — сказал Дмитрий Смирнов.

Источник фото: телеканал «360»

Возле храма будет создан мемориальный комплекс «Дорога памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Пункты сбора снимков будут созданы на сайте, в метро и в разных точках Москвы. На данный момент уже оцифровано 15 тысяч фотографий. Кроме того, будет создан единый информационный массив с данными обо всех участниках ВОВ.

Для того, чтобы в специальном проекте мог принять участие каждый желающий, на сайте Минобороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Они войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».