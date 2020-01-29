Мусорные полигоны долгое время отравляли жизнь людям в Подмосковье. Но теперь, когда свалки рекультивируют одну за другой, справедливость должна быть восстановлена. Главный правозащитник Подмосковья Марина Юденич считает, что грамотное закрытие полигонов в регионе — огромный шаг вперед.

После традиционного обращения Андрея Воробьева к жителям Юденич назвала существование в Подмосковье мусорных полигонов одной из правозащитных проблем. Это нарушает социальную справедливость в отношении тех, кто проживает рядом со свалками. Ведь тонны мусора в прямом смысле отравляют жизнь людям.

«Сегодня я услышала для себя главное, что в 2020 году полигон „Ядрово“ будет закрыт, как и ряд других. И люди, которые жили в непосредственной близости от полигона и которые пострадали от его деятельности, в 2020 году получат существенные льготы при оплате за мусор. Это был огромный запрос от жителей Подмосковья. И это, на мой взгляд, одна из главных правозащитных задач, которые, я надеюсь, в 2020 году будут выполнены. Для меня это главное», — сказала Юденич.

Источник фото: РИА «Новости»

Она объяснила, что Московская область оказалась в тяжелейшей ситуации в 2013–2015 годах, когда старые мусорные полигоны продолжали функционировать и при этом открывались новые. Такой круговорот мусора нарушал права жителей близлежащих населенных пунктов. И то, что область начала избавляться от глобальных свалок, стало большим прорывом.

То, что мы первыми в области начали решать проблемы полигонов не просто путем их закрытия и открытия по соседству, как поступали долгое время все в нашей стране, а путем их дегазации, рекультивации, создания новых современных комплексов по переработке мусора, — огромный шаг вперед. Наша победа на правозащитном поприще Марина Юденич председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека.

В Подмосковье продолжают бороться со свалками. Закрыли уже 28 из 39 полигонов твердых бытовых отходов. В 2020 году такая же участь ждет свалки «Ядрово» и «Лесная». Но полностью решить проблему возможно, только если строить комплексы по переработке отходов (КПО).

«Еще шесть [КПО] нам надо построить в этом году. Только в этом случае у нас будет реальная возможность закрыть свалки „Ядрово“, и „Лесная“, которые создают столько проблем жителям. Это мы, конечно, должны в этом году сделать», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Кроме того, в этом году отменят плату за вывоз мусора жителям, чьи дома находятся рядом с полигонами. Это коснется тех, кто попадает в пятикилометровую зону.