Главный педиатр Подмосковья призвала не делать алкоголь основой новогоднего стола

Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева призвала не концентрироваться на алкоголе при подготовке новогоднего стола. По ее словам, иначе у детей хорошее настроение взрослых ассоциируется только со спиртным.

«Праздники не могут быть без шампанского, вина, возможно, более крепких напитков — это зависит от пристрастий человека. Но они не должны быть в центре стола, не должен быть акцент: „Все, давайте, быстренько сели, выпили…“ Мы же тоже устаем, приходим домой в таком виде, что нам не до детей, не до кого. Ребенка же не обманешь, он видит, что люди веселятся и за счет чего», — уточнила Одинаева в разговоре с «360».

По ее словам, спиртное не должно находиться в центре стола. При сервировке не должен быть сделан акцент на нем.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение депутата Султана Хамзаева изменить торговое название «детское шампанское». Она сочла, что дети все равно поймут, что родители пьют алкоголь, и важно сформировать правильное отношение к этому.