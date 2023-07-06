Подмосковье 06 июля 2023, 13:43 Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала о последствиях солнечных ожогов в детстве Unsplash

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В разгар лета важно защитить детей от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Об этом напомнила главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

Солнечные ожоги, полученные в детстве, могут привести к развитию злокачественных новообразований кожи во взрослом возрасте. Чрезмерное нахождение на солнце способно вызвать также обострение или появление других кожных заболеваний, негативно повлиять на хрусталик и сетчатку глаза.

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Нисо Одинаева отметила, что для прогулок с ребенком самым безопасным считается период до 11 и после 16 часов: в это время активность солнца не так высока. А вот промежуток с 11 и до 16 часов очень опасен для детского организма. В это время лучше находиться дома. Если же пребывания на солнце не избежать, нужно защитить ребенка.

«В зной лучше выбрать светлую свободную одежду из натуральных тканей, не забывать про панамы или кепки. Важно давать ребенку достаточное количество воды, даже если он не просит пить. Для защиты детской кожи применяйте солнцезащитные средства с высоким фактором защиты — не менее 30», — добавила педиатр.

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