Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала последствия шума от петард для детей

Шум петард и фейерверков в новогоднюю ночь может не только напугать маленьких детей, но и впоследствии привести к заболеваниям и расстройствам у ребенка. А дети в возрасте до 12 лет все-таки должны спать в праздничную ночь, заявила «360» главный педиатр Подмосковья Ниса Одинаева.

«Если дети маленькие, они могут испугаться. Это ночное время, а маленький ребенок — это ребенок, который ложится спать в девять вечера. А мы выпускаем салюты, когда мы встретим Новый год, уже разогретые», — отметила врач.

Шум от петард и салютов в дальнейшем может отозваться дисфункциями в организме ребенка.

«Такой испуг может привести к стрессу, а дальше это могут быть функциональные расстройства ЖКТ, рвотные рефлексы, боли в животе, недержание мочи — что угодно может быть. Поэтому ребенок должен знать, куда он идет, и это не должен быть ребенок раннего возраста, потому что дети до 12 лет в новогоднюю ночь все-таки должны спать», — заявила педиатр.

Брать детей на улицу в новогоднюю ночь в принципе опасно, ведь ребенок может замерзнуть и заболеть.

«Ведь и одеть ребенка нужно, потому что последствиями этих новогодних салютов и петард может быть и обморожение, и заболевание в дальнейшем, если ребенок переохладится, он и заболеть может», — подчеркнула Одинаева.

Специалист напомнила, что нужно быть осторожными при обращении с пиротехникой и соблюдать все правила безопасности.

Главный педиатр Подмосковья также рассказала, что дети чаще обычного получают травмы именно в новогодние праздники, причем не в сам Новый год, а на каникулах.