Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала частые травмы детей в новогодние праздники

Главный педиатр Подмосковья Нино Одинаева рассказала «360», что в новогодние праздники дети чаще обычного получают травмы. Она перечислила, какие именно и с чем они связаны.

«В травмпункты чаще всего привозят детей с переломами, вывихами, ушибами, рассечением губы, лба, выбитыми зубами. То есть проблем может быть много», — пояснила Одинаева.

Она уточнила, что чаще всего травмы дети получают не в самый Новый год, а на каникулах. Основная причина — активные развлечения с нарушением правил безопасности.

«Это связано, конечно, не с празднованием Нового года, а с новогодними праздниками, во время которых санки, лыжи, коньки, тюбинги, и нарушения правил катания и приводят к тем последствиям, которые доктора видят в травмпунктах», — заключила Одинаева.