Подмосковье 01 апреля 2024, 11:50 Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала о важности конгресса «5П Детская медицина» ники детства

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Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина» завершился в Москве. Темой этого года стал девиз «Здоровый ребенок — миссия выполнима». По словам главного педиатра Подмосковья Нисо Одинаевой, конгресс — значимое событие для детских врачей, объединяющее экспертов со всей России и зарубежных стран.

За три дня на 21 площадке выступили почти 200 ведущих российских и зарубежных специалистов в области детской медицины. Свыше семи тысяч участников приняли участие более чем в 80 тематических симпозиумах, дискуссиях и научных семинарах.

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«Основная цель наших ежегодных встреч — обсуждение новейших достижений в области детской медицины, противодействие инфекционным угрозам в будущем, развитие телемедицины, цифровых технологий и выработка методов по повышению качества оказания медпомощи детскому населению», — прокомментировала Одинаева.

Впервые в рамках конгресса прошел форум «Орфей». Его участникам представили последние достижения диагностики, лечения и реабилитации детей с редкими заболеваниями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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