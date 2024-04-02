Подмосковье 02 апреля 2024, 17:08 Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала о правилах поведения при встрече со змеей в лесу ники детства

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С наступлением весеннего тепла в лесах Московской области начали просыпаться змеи, в том числе и ядовитые. Главный педиатр региона, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как обезопасить детей от встречи с пресмыкающимися и что делать, если гадюка все же укусила ребенка.

По ее словам, в Подмосковье чаще всего можно пострадать от укуса гадюки, а если не оказать вовремя помощь, яд змеи может привести к смерти.

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«Почуяв опасность, гадюка сворачивается в кольцо, угрожающе шипит и только потом совершает броски, во время которых может укусить. Первое, что необходимо донести до ребенка: змеи не нападают просто так. Они лишь защищают свое жилище. Поэтому важно рассказать детям, где обитают змеи, какие из них опасны и как избежать нападения», — рассказала Одинаева.

Она добавила, что не стоит пугать змею, так как это только спровоцирует нападение на человека. Наоборот, нужно спокойно отойти на безопасное расстояние. Также необходимо на прогулку в лес надевать плотную одежду и ботинки из кожи или резины.

«Если змея все-таки напала, нужно зафиксировать пораженную конечность, ребенка уложить, чтобы он не двигался, и сразу же вызвать скорую помощь. Во время ожидания докторов важно как можно больше пить, чтобы уменьшить концентрацию попавших в кровь токсинов», — пояснила Одинаева.

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