Подмосковье 08 декабря 2023, 11:14 Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала о безопасном сладком подарке для детей Unsplash

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Сладкие подарки — неотъемлемая часть Нового года, однако многие родители переживают за то, что ребенок будет есть конфеты и шоколад в большом количестве. О том, как сделать этот атрибут праздника безвредным, рассказала главный педиатр Подмосковья, глава НИКИ детства Нисо Одинаева.

По словам специалиста, лучше положить в сладкий подарок желейные конфеты. Их главный компонент — считающийся диетическим желатин. В таких угощениях гораздо меньше вреда.

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«В них меньше сахара, чем в других, нет жира, зато есть полезный для пищеварения пектин. Разве что глазури быть не должно, она может оказаться низкопробной. Выбирайте конфеты с наименьшим количеством красителей — яркие, особенно кислотные цвета у конфет, должны насторожить», — добавила Нисо Одинаева.

Также в подарочный набор можно положить зефир и пастилу, которые изготовлены из натурального яблочного пюре, без содержания сахара, а также имбирные пряники.

«Они не принесут вреда ребенку, если приготовлены по классической рецептуре. Также хорошим дополнением к подарку станут вафли с хорошим составом начинки», — добавил врач.

Самые полезные сладости — это фрукты, орехи и цукаты. А количество шоколада в детском подарке лучше сократить до трех-четыре конфет.

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