Подмосковье 26 июня 2023, 16:53 Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева оценила реконструкцию НИКИ детства в Химках

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Главный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева вместе с главой Химок оценила реконструкцию НИКИ детства в Фирсановке. Обновленный санаторий будет больше похож на комфортный отель для юных пациентов и их родителей, чем на лечебное учреждение.

Капитальный ремонт детского санатория начался в январе. За полгода строители демонтировали старую отделку, окон и кровлю, построили новые перегородки и сделали стяжку пола. Также приступили к замене вентиляции, водоотведения и электросетей, установке новых окон, монтажу крыши и облицовке фасада. Работы выполнены уже на 40%.

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«В нашем округе работает уникальный санаторий, где проходят реабилитацию дети со всей Московской области. Вокруг него лес, чистый воздух. Это замечательное место для восстановления и укрепления иммунитета. Санаторий был открыт почти 40 лет назад. Чтобы продолжать оказывать маленьким пациентам помощь на самом высшем уровне, необходима полная модернизация всего, что находится внутри здания, включая оборудование», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Модернизация проводится по новому стандарту, предложенному губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. В палатах будет не более четырех мест, а также все удобства.

На первом этаже разместят приемное и лечебно-реабилитационное отделение, столовую и зону проживания для маломобильных пациентов. На втором появятся зоны отдыха и палаты на два, три и четыре места. Там будет работать физиотерапевтический кабинет, соляная пещера, кабинет массажа, водолечения, ароматерапии и зал лечебной физкультуры.

Одновременно отдыхать там смогут 45 детей, вместе с ними будут проживать родители.

«У нас санаторий — один из немногих в Московской области, где дети находятся с родителями. Когда был ковид, мы первыми в стране разработали постковидную реабилитацию и первыми открылись. Здесь дети будут получать, конечно, санаторное лечение по самым современным инновационным технологиям», — отметила главный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

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