Подмосковье 21 декабря 2023, 14:44 Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева назвала самые опасные подарки для детей к Новому году Unsplash

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При выборе подарков на Новый год важно учитывать возрастные особенности ребенка и случайно не положить под елку то, что навредит здоровью. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева перечислила игрушки, которые лучше обходить стороной в магазинах.

Один из самых опасных подарков — магнитные кубики. Набор состоит из нескольких десятков маленьких шариков, которые можно использовать по отдельности, что очень нравится детям. Однако в этом и заключается опасность. Если ребенок проглотит несколько шариков, они могут соединиться в кишечнике и препятствовать нормальной циркуляции крови и кислорода. Часто это приводит к воспалению, перитониту, некрозу кишечника и другим серьезным последствиям.

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Нисо Одинаева также советует воздержаться от покупки игрушечного оружия — пули могут нанести серьезные повреждения глазам, как и пистолеты с лазерами. Луч разрушает ткани сетчатки, вызывает ожоги и в редких случаях может даже привести к слепоте.

Часто в больницы поступают дети, проглотившие гидрогелевые шарики, мелкие детали конструктора, а также элементы из кукольного домика. Следует также учитывать психологический вред, который могут нанести некоторые игрушки. Например, не рекомендуется дарить кукол-монстров.

Музыкальные инструменты также могут быть опасными. При покупке свистков, дудок или пищалок необходимо обратить внимание на допустимый порог громкости в 65 децибел, чтобы избежать повреждения слуха ребенка.

Опасными могут быть игрушки с пропеллерами. Маленькие дети еще не обладают достаточной сноровкой для игры с такими устройствами и могут подставить руки под лопасти.

При выборе игрушек обязательно обращайте внимание на указанную возрастную категорию на упаковке и следите за малышами во время игры, чтобы избежать неприятных последствий.

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