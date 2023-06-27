Подмосковье 27 июня 2023, 14:25 Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева напомнила правила безопасного отдыха детей у водоемов

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Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева дала несколько советов родителям, как правильно выбрать место для купания ребенка и организовать отдых без вреда для здоровья. По ее мнению, лучше выбирать официально разрешенные пляжи.

«Убедитесь, что в месте купания ребенка безопасный пологий спуск в воду, нет течения или посторонних предметов, например, коряг. Не забывайте, что даже водоросли могут ограничить движения ребенка в воде и вызвать панику. Испугать ребенка могут и речные жители, анпример, лягушки, рыбки», — рассказала Одинаева.

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Маленькие дети должны находиться в воде на расстоянии вытянутой руки от взрослых. Также необходимо следить за играми детей даже на мелководье.

«Нельзя подныривать под плывущего человека, „топить“ его. Подавать ложные сигналы о помощи. Если ребенок пользуется плавательным кругом и надувным матрацем, то при покупке следует обращать внимание на то, чтобы оно состояло из нескольких независимых надувных частей», — добавила педиатр.

Перед купанием детей нельзя плотно кормить. Плавание на полный желудок может привести к судорогам. На пляж можно взять легкий перекус.

«Если вы видите, что ребенок затих и почти не двигается — немедленно вытащите его из воды и убедитесь в его хорошем самочувствии. В противном случае вызовите спасателей или скорую помощь», — заключила врач.

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