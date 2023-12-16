Подмосковье 16 декабря 2023, 04:00 Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева напомнила о правилах катания с горок ники детства

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Зима — это время катания на тюбингах, снегокатах, санках и ледянках. Главный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева напомнила о правилах безопасности во время таких забав, сообщили в региональном Минздраве.

«Горка должна быть без неровностей, трамплинов, любых препятствий: кустов, деревьев, пней, торчащих труб, лавочек, заборов. Склон не должен выходить на проезжую часть и водоемы. Даже, если дети обычно не доезжают до опасного места, при определенных обстоятельствах это может произойти», — заявила Одинаева.

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По ее словам, не стоит идти с маленькими детьми на переполненную людьми гору, с крутыми склонами и трамплинами. Если горка вызывает опасения, с нее должен спуститься сначала взрослый. Также следует постоянно следить за ребенком.

«Научите детей нескольким важным правилам поведения на горке: не съезжать с горки, пока не отошел в сторону предыдущий спускающийся. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону. Не перебегать ледяную дорожку», — добавила специалист.

Детям нужно объяснить, что съезжать спиной или головой вперед опасно. При спуске важно смотреть перед собой, так как можно попытаться уйти от столкновения или препятствия в случае опасности, завалившись на бок или откатившись в сторону.

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