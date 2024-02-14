Подмосковье 14 февраля 2024, 13:29 Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о причинах возникновения язвы Unsplash

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Язва, рак пищевода и желудочно-кишечного тракта в несколько раз чаще встречается у курильщиков. О том, к каким последствиям может привести эта вредная привычка и как их избежать, рассказал главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

«Термическое и химическое влияние ядовитого дыма, который содержит никотин, смолы и другие опасные вещества негативно воздействуют на весь наш желудочно-кишечный тракт. Именно курение — одна из основных причин возникновения язвенной болезни», — отметил врач.

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Нарколог добавил, что опасность ЖКТ также представляют спиртные напитки. Они обжигают стенки желудка, что может привести к язвенной болезни и онкологии.

Для сохранения здоровья важно правильно питаться, избегать жирных и жареных блюд, а также соблюдать режим дня и вовремя проходить медосмотры.

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